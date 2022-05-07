07 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

07 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

07.05.2022 06:42
07 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

07 Mayıs 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:05 İtalya Seri A Özetler

03:10 Fıfa Dünya Kupası 2022 Katar Yolculuğu

04:05 İtalya Kupası Magazin

04:30 Spor Artı

05:30 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:30 Lig Hatırası

08:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:30 Gündem Futbol

16:00 Spor Bülteni

17:00 Spor Haftasonu

19:00 Dakika Skor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Dakika Skor

21:00 % 100 Futbol

22:15 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

YORUMLAR
500
06 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 06 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 05 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 05 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

İngiltere Premier Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 07 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:15 Evden kaçmasın diye zincirle yatak odasına bağlamışlar! 13 yaşındaki kız çocuğu 1 ay sonra kurtarıldı
01:13 Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlandı! Yeni Alex'in transferi için harekete geçildi
01:11 MHP'li eski vekil Kemalettin Nalcı miras yüzünden tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu!
00:57 Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyelilerin gönderilemeyeceğine dair sözlerine CHP'den cevap: Biz taahhüdümüzün arkasındayız
00:54 Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar
00:51 Inter'den tarihi geri dönüş! Empoli'yi 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi
23:46 Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 06:48:27. #1.11#
SON DAKİKA: 07 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement