Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:05 İtalya Seri A Özetler
03:10 Fıfa Dünya Kupası 2022 Katar Yolculuğu
04:05 İtalya Kupası Magazin
04:30 Spor Artı
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 Lig Hatırası
08:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:30 Gündem Futbol
16:00 Spor Bülteni
17:00 Spor Haftasonu
19:00 Dakika Skor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Dakika Skor
21:00 % 100 Futbol
22:15 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika