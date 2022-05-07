Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:30 Dengi Dengine
04:20 Şehirden Uzakta
05:10 Hapishanedeki Çiçek
07:25 Kalk Gidelim
10:45 Doğayla Mücadele
12:45 Kara Tahta
15:55 Kasaba Doktoru
18:30 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika