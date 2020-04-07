07 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

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07 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
9 dakika önce
07 Nisan 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:15 Kuzey Güney
01:45 Cesaret Oyunu
03:00 Gelinim Mutfakta
03:00 Arda ile Omuz Omuza
03:45 5N 1K
04:40 Yabancı Damat
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Geniş Aile Komşu Kızı
20:00 Hekimoğlu
22:15 Dudullu Postası
23:30 Geniş Aile Komşu Kızı
23:45 Berat Kandili Özel
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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