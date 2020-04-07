07 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
01:35 52 Hafta
02:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:55 Diriliş Ertuğrul
03:40 Mavi Bisiklet
03:55 Ferhunde Hanım ve Kızları
04:35 Meraklı Köfteci
05:00 Ailenin Yeni Üyesi
05:05 İyilik Kulübü
05:45 İncir Ağacı
06:00 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
07:45 Uğurlugiller
08:00 İyilik Kulübü
08:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:45 Zinde Kal
14:15 Dizi
14:15 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:15 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
16:15 Uzaktan Erişim
17:15 Meraklı Köfteci
17:15 Çarıklı Milyoner
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
20:00 Berat Kandili Özel
21:30 3'te 3 Tarih
22:00 3'te 3 Tarih
23:40 Mavi Bisiklet
23:45 Ya İstiklal Ya Ölüm