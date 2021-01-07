07 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

07 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
07.01.2021 06:42
07 Ocak 2021 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Dizi
00:45 Rehine
00:45 Menajerimi Ara
03:10 Görev Uğruna
03:10 Rehine
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:40 Görev Uğruna
05:30 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
20:00 Sol Yanım
22:30 Eyvah Eyvah 3
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