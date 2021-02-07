07 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:45 Maç Saati

03:00 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 Maç Saati

05:15 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Sanal Direktör

10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

11:15 Futbolun Şehirleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:45 Başakşehir: Tarihini Sen Yaz

12:00 1. Lig

12:30 Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - A. Hatayspor

13:30 BB Erzurumspor - HK Kayserispor

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Kasımpaşa - A. Hatayspor

14:30 BB Erzurumspor - HK Kayserispor

15:30 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor

17:00 beIN Teknik

17:00 Süper Lig

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Beşiktaş - İH Konyaspor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray

19:45 Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray

20:00 Beşiktaş - İH Konyaspor

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Taraftar

23:30 Gamer