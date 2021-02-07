07 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

02:00 İleri Üçlü

05:25 Başlama Vuruşu

06:45 Süper Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Teknik Analiz

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:00 Stadyum

09:30 Lig Hatırası

09:45 Süper Lig Goller

09:55 Hava Durumu

10:00 Avrupa Stüdyosu

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00 Derbi Özel

12:00 Spor Hafta Sonu

13:25 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor A.Ş.

13:25 Tuzlaspor A.Ş - Menemenspor

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Eskişehirspor - Altay

15:55 Altınordu - Beypiliç Boluspor

18:00 Aktüel Futbol

18:00 Stadyum

18:55 Adana Demirspor - Ankaraspor

18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Akhisarspor

21:00 Stadyum