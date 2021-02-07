Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 İleri Üçlü
05:25 Başlama Vuruşu
06:45 Süper Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Teknik Analiz
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 Stadyum
09:30 Lig Hatırası
09:45 Süper Lig Goller
09:55 Hava Durumu
10:00 Avrupa Stüdyosu
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Derbi Özel
12:00 Spor Hafta Sonu
13:25 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor A.Ş.
13:25 Tuzlaspor A.Ş - Menemenspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Eskişehirspor - Altay
15:55 Altınordu - Beypiliç Boluspor
18:00 Aktüel Futbol
18:00 Stadyum
18:55 Adana Demirspor - Ankaraspor
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Akhisarspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika