Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Ankara Keçiörengücü - Yılport Samsunspor
04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bursaspor - Altınordu
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Pekin Kış Olimpiyatları: Kayaklı Koşu Erkekler Skiatlon
11:35 Spor Bülteni
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Nasadoge Menemenspor - Adanaspor A.Ş.
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Nasadoge Menemenspor - Adanaspor A.Ş.
18:00 % 100 Futbol
18:55 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika