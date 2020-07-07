07 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
01:00 Taraftar
01:45 Futbolun Şehirleri
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:15 Süper Lig Maç Sonu
04:00 beIN Manşet
04:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:45 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:15 Maç Saati
09:30 Hazır Cevap
09:45 Süper Lig Özetler
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:30 Süper Lig Maç Sonu
10:45 Z Raporu
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
12:30 Maç Saati
13:15 Kısa Özet: İH Konyaspor - Ç. Rizespor
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
14:15 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 Futbolun Şehirleri
15:15 Süper Lig Maç Sonu
15:30 Maç Saati
15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
16:00 beIN Manşet
16:00 Süper Lig Maç Sonu
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
18:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
19:00 Taraftar
19:15 Süper Lig Devre Arası
19:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
20:00 Süper Lig Maç Önü
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 HK Kayserispor - Beşiktaş
21:00 M. Başakşehir - Y. Denizlispor
21:45 Süper Lig Devre Arası
22:00 HK Kayserispor - Beşiktaş
22:00 M. Başakşehir - Y. Denizlispor
22:00 Maç Saati
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri