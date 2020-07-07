07 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
07 Temmuz 2020 Salı günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Tarafsız Bölge
04:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
08:00 Güne Merhaba
08:40 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Bugün
13:00 Bugün
14:00 Bugün
15:00 Günlük
16:00 Günlük
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
21:00 Akıl Çemberi
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika 16:53 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 14:29 Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:08 Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu