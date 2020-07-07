07 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Yüksek Sosyete
02:30 Dolunay
03:20 Dolunay
04:00 Türk Müziği
05:00 Güzel Köylü
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike 5
20:00 Devlet Kuşu
21:45 Devlet Kuşu
22:45 Görevimiz Tehlike 5
23:15 Çember: Evimdeki Yabancılar