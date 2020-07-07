07 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

07 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

07 Temmuz 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

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TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

01:00 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

03:50 İngiltere Premier Lig Özetler

04:20 Süper Lig Özetler

04:20 İngiltere Premier Lig Özetler

04:35 La Liga Özetler

04:50 TFF 1. Lig Özetler

04:55 Almanya Bundesliga Özetler

05:15 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Spor Kitaplığı

05:25 Takvim Yaprakları

05:30 Teknik Analiz

05:35 Süper Lig Özetler

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 TFF 1. Lig Özetler

07:00 Teknik Analiz

07:20 Süper Lig Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:25 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:35 Leicester City - Chelsea

09:45 Süper Lig Goller

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:15 La Liga Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

15:00 La Liga Özetler

15:00 İngiltere Premier Lig Özetler

15:30 Süper Lig Özetler

15:55 Newcastle United - Manchester City

16:00 Spor Bülteni

16:30 Süper Lig Özetler

16:30 Hedef Süper Lig

17:00 Bundesliga Bayern Münih Sezon Golleri

17:30 Bundesliga B. Dortmund Sezon Golleri

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dakika Skor

20:00 La Liga Özetler

20:20 Aktüel Futbol

20:40 Bundesliga Lewandowski Goller

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 07 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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