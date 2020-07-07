07 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
01:00 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:50 İngiltere Premier Lig Özetler
04:20 Süper Lig Özetler
04:20 İngiltere Premier Lig Özetler
04:35 La Liga Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
04:55 Almanya Bundesliga Özetler
05:15 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Spor Kitaplığı
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 Teknik Analiz
05:35 Süper Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:00 Teknik Analiz
07:20 Süper Lig Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:25 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:35 Leicester City - Chelsea
09:45 Süper Lig Goller
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
15:00 La Liga Özetler
15:00 İngiltere Premier Lig Özetler
15:30 Süper Lig Özetler
15:55 Newcastle United - Manchester City
16:00 Spor Bülteni
16:30 Süper Lig Özetler
16:30 Hedef Süper Lig
17:00 Bundesliga Bayern Münih Sezon Golleri
17:30 Bundesliga B. Dortmund Sezon Golleri
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
20:00 La Liga Özetler
20:20 Aktüel Futbol
20:40 Bundesliga Lewandowski Goller
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum