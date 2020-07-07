07 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

07 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı

07 Temmuz 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

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TRT1 YAYIN AKIŞI

00:10 Leyla ile Mecnun

00:50 Payitaht Abdülhamid

02:05 52 Hafta

02:35 Elimi Bırakma

03:10 Diriliş Ertuğrul

05:05 Ferhunde Hanım ve Kızları

06:10 Sağlıklı Mutfak

06:35 Aslan Ailem

07:10 Aslan Ailem

10:10 Tozkoparan

11:40 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:50 Elimi Bırakma

13:00 Elimi Bırakma

16:05 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

20:00 Sinema

21:45 3'te 3 Tarih

21:55 Yeşil Deniz

23:45 Şampiyon

Elimi Bırakma Dizisi, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 07 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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