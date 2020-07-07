07 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
07 Temmuz 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:10 Leyla ile Mecnun
00:50 Payitaht Abdülhamid
02:05 52 Hafta
02:35 Elimi Bırakma
03:10 Diriliş Ertuğrul
05:05 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:10 Sağlıklı Mutfak
06:35 Aslan Ailem
07:10 Aslan Ailem
10:10 Tozkoparan
11:40 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:50 Elimi Bırakma
13:00 Elimi Bırakma
16:05 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
20:00 Sinema
21:45 3'te 3 Tarih
21:55 Yeşil Deniz
23:45 Şampiyon
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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