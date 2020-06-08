08.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
16: 00 LP Arutiunyan, Artem - Suharkov, Oleg
16: 00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kirilenko, Andrey
16: 00 LP Nemashkalo, Vladimir - Sayanov, Denis
16: 30 LP Kryuchkov, Evgenii - Homutov, Serguei
16: 30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis
16: 30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Kolesnikov, Dmitriy
17: 00 LP Homutov, Serguei - Suharkov, Oleg
17: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey
17: 00 LP Molodtsov, Denis - Sayanov, Denis
17: 30 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii
17: 30 LP Nemashkalo, Vladimir - Ogay, Sergey
19: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Pravednov, Andrey
19: 00 LP Menshikov, Andrey - Kuzmin, Sergey
19: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Demic, Ying
19: 30 LP Novikov, Ilya - Basmanov, Dmitry Evgeniev
19: 30 LP Rakhmanov, Viktor - Andreev, Danila
19: 30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir
20: 00 LP Demic, Ying - Rakhmanov, Viktor
20: 00 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya
20: 00 LP Pravednov, Andrey - Shagarov, Oleg
20: 30 LP Andreev, Danila - Vladimirovich Vahnin, Geo
20: 30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Menshikov, Andrey
20: 30 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy
21: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Shagarov, Oleg
21: 00 LP Menshikov, Andrey - Novikov, Ilya
21: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Rakhmanov, Viktor
21: 30 LP Demic, Ying - Andreev, Danila
21: 30 LP Kuzmin, Sergey - Basmanov, Dmitry Evgeniev
21: 30 LP Pravednov, Andrey - Safonov, Vladimir
21: 30 AL2 Hamburg - Holstein Kiel
Bayern ve Dortmund hafta sonunu kazançlı geçti, 7 puan farkla Münih ekibi liderliğini korudu.
Schalke kan kaybetmeye devam etse de Düsseldorf ve Bremen'in kayıpları da sürünce orta sıralarda kalmaya devam etti.
Leverkusen ve M 'Gladbach'ın yenildiği haftada RB Leipzig de 90+2'de kalesinde gol görünce, aralarından sıyrılma şansını kaçırdı.
Almanya 2. Bundesliga'da Stuttgart, evinde Osnabruck engeline takılınca Hamburg'a gün doğdu! Rakip Holstein Kiel'i de hafife almamak gerek, önce Stuttgart'ı yendi ardından da Bielefeld'e kök söktürdü...
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!