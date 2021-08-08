Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Küçülen Hayatlar
02:10 Kalp Yarası
05:10 Hercai
08:00 Afacan Arabalar
10:00 Nadide Hayat
12:40 Dizi TV
13:30 Kalp Yarası
16:50 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:00 İkimizin Sırrı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika