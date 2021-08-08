08 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:30 Aramızda Kalsın

05:00 Geniş Aile

05:45 Medcezir

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Kaçak Gelinler

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Başlat

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin