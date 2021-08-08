08 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı

Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti