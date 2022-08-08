Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
04:45 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
08:55 Spor Takvimi
09:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Sabahı
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
14:00 Avrupa Stüdyosu
16:00 Spor Bülteni
17:00 Gündem Futbol Transfer
18:55 Hellas Verona - Bari
21:00 Dakika Skor
23:45 Futbol Gecesi
Son Dakika › TV › 08 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika