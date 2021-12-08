Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:15 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Manisa Futbol Kulübü-k
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı (Canlı)
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni (Canlı)
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet (Canlı)
12:30 GÜN ORTASI (Canlı)
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
15:30 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol (Canlı)
17:40 İtalya Seri A Özetler
18:00 Spor Merkezi(Canlı)
19:55 SPOR TOTO 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI
22:00 Futbol Gecesi (Canlı)
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika