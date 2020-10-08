Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pembe Panter 2
01:30 Ramo
02:00 Çukur
04:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
20:00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
22:45 Aile Arasında
23:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Ekim 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika