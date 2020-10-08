08 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 İyi Günde Kötü Günde

00:30 Çember

02:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:50 Erkenci Kuş

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:15 Dedemin Fişi

22:30 Yol Arkadaşım 2