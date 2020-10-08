Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Hazırlık Karşılaşması Almanya - Türkiye
02:00 Avrupa'dan Futbol
02:00 Almanya - Türkiye
03:25 Süper Lig Özetler
03:45 Aktüel Futbol
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
05:00 Futbol Anadolu
05:05 Spor Artı
06:05 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Bundesliga
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 TFF 1. Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:45 Futbol Hazırlık Karşılaşması Almanya - Türkiye
13:45 Almanya - Türkiye
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Futbol Hazırlık Karşılaşması Almanya - Türkiye
17:45 Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
20:00 Aktüel Futbol
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
21:40 Futbol Hazırlık Karşılaşması Almanya - Türkiye
23:05 Gündem Futbol
23:40 Aktüel Futbol
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika