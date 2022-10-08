Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 O Kız
03:45 Gelinim Mutfakta
06:00 Aşk ve Umut
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:00 O Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Son Dakika › TV › 08 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika