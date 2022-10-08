Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Gecenin Ucunda
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Kiralık Aşk
07:00 Gecenin Ucunda
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Dizi
15:00 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show
22:45 Gecenin Ucunda
Son Dakika › TV › 08 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika