Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
05:00 İkili Oyun
06:58 İstiklal Marşı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Belçika Pro Lig Özetler
09:50 İtalya Seri A Goller
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:35 Belçika Pro Lig Goller
19:45 Aktüel Futbol
22:00 Dakika Skor
Son Dakika › TV › 08 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika