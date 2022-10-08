08 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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08 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

08.10.2022 06:43
08 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

08 Ekim 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

04:00 Spor Artı

05:00 İkili Oyun

06:58 İstiklal Marşı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Belçika Pro Lig Özetler

09:50 İtalya Seri A Goller

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:35 Belçika Pro Lig Goller

19:45 Aktüel Futbol

22:00 Dakika Skor

YORUMLAR
500
Erol Bulut: 'Hedefimiz 3 puan almaktı ama 1 puan alabildik' Erol Bulut: 'Hedefimiz 3 puan almaktı ama 1 puan alabildik' Vincenzo Montella: '3 puan alamadığımız için çok üzgünüz' Vincenzo Montella: '3 puan alamadığımız için çok üzgünüz'
Kaynak: InterSinema.com

Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 08 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 08 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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