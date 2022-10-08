08 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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08 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı

08.10.2022 06:43
08 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı

08 Ekim 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:45 Yeşil Deniz

05:25 Yedi Numara

06:35 Kalk Gidelim

09:55 Şefin Sağlıklı Masası

11:00 Hayallerinin Peşinde

11:20 Kasaba Doktoru

15:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV 08 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 08 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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