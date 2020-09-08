Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Bölük
01:45 Kırgın Çiçekler
02:20 Kırgın Çiçekler
04:45 Bir Zamanlar Çukurova
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Maria ile Mustafa
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah
20:00 Maria ile Mustafa
23:15 Thor
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Eylül 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika