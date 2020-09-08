08 Eylül 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Yasak Elma

00:45 Baraj

02:30 Zuhal Topal’la Sofrada

03:00 Zuhal Topal’la Sofrada

03:00 Şevkat Yerimdar

04:45 Temizlik Benim İşim

05:25 Her Yerde Sen

05:45 Hayat Sevince Güzel

06:00 Hayat Sevince Güzel

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Zümrüdüanka

13:45 Temizlik Benim İşim

14:00 Temizlik Benim İşim

15:45 Zuhal Topal’la Sofrada

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

20:00 Baraj

23:30 Sen Çal Kapımı

23:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi