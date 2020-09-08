Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Yasak Elma
00:45 Baraj
02:30 Zuhal Topal’la Sofrada
03:00 Zuhal Topal’la Sofrada
03:00 Şevkat Yerimdar
04:45 Temizlik Benim İşim
05:25 Her Yerde Sen
05:45 Hayat Sevince Güzel
06:00 Hayat Sevince Güzel
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Zümrüdüanka
13:45 Temizlik Benim İşim
14:00 Temizlik Benim İşim
15:45 Zuhal Topal’la Sofrada
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
20:00 Baraj
23:30 Sen Çal Kapımı
23:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Eylül 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika