Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Yeni Hayat
01:45 Galip Derviş
02:45 Siyah Beyaz Aşk
02:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
05:00 5N 1K
05:45 Akasya Durağı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Sihirli Annem
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2
20:00 Hekimoğlu
22:30 Süper Magazin
23:45 Yeni Hayat
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Eylül 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika