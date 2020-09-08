Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Menajerimi Ara
00:45 Çember: 13. Adım
02:40 Tülin Şahin ile Moda
02:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:15 Türk Müziği
04:00 Kara Sevda
04:45 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Erkenci Kuş
18:45 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Menajerimi Ara
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Eylül 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika