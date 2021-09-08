08 Eylül 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

08 Eylül 2021 Atv Yayın Akışı

08 Eylül 2021 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 02:35 Kalp Yarası 05:40 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi 22:00 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

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