Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Maç Saati
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Maç Saati
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Maç Saati
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Maç Saati
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Haftası
08:30 İstatistik Bankası
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Maç Saati
14:00 İstatistik Bankası
14:30 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 500 Great Goals Show
16:00 Maç Saati
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Maç Saati
20:00 Taraftar
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
21:00 Futbolun Şehirleri
22:00 Maç Saati
23:00 Gamer
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika