08 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

08 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

08 Haziran 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

08 Haziran 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Aramızda Kalsın

00:50 Çember: Evimdeki Yabancılar

02:00 Abluka

02:30 Benim Tatlı Yalanım

04:00 Türk Müziği

04:00 Benim Tatlı Yalanım

05:30 Çilek Kokusu

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:15 Benim Tatlı Yalanım

13:00 Çilek Kokusu

15:30 Güzel Köylü

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Oblivion

20:00 Sefirin Kızı

22:30 Oblivion

23:15 Çember: Acı İntikam

Benim Tatlı Yalanım Dizisi, Star, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 08 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur         
07:48
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi         
07:42
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor         
07:32
Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı         
00:07
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü         
23:48
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı         
23:40
Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı         
23:33
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi         
23:26
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda         
23:11
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz         
23:02
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı         
22:49
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı         
22:22
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak         
22:22
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı         
22:17
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti         
22:02
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı         
21:34
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü         
21:18
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü         
21:06
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü         
20:33
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti         
20:33
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında         
20:32
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu         
20:21
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi         
20:09
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart         
20:05
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı         
19:51
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi         
19:41
Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı         
19:06
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi         
19:03
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı         
19:03
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