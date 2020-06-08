08 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Aramızda Kalsın
00:50 Çember: Evimdeki Yabancılar
02:00 Abluka
02:30 Benim Tatlı Yalanım
04:00 Türk Müziği
04:00 Benim Tatlı Yalanım
05:30 Çilek Kokusu
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:15 Benim Tatlı Yalanım
13:00 Çilek Kokusu
15:30 Güzel Köylü
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Oblivion
20:00 Sefirin Kızı
22:30 Oblivion
23:15 Çember: Acı İntikam