08 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Diriliş Ertuğrul
03:20 Ailenin Yeni Üyesi
03:35 En Son Babalar Duyar
04:10 Yeni Hayat
05:20 Yeditepe İstanbul
05:30 Sağlıklı Mutfak
06:10 Bir Yusuf Masalı
06:15 Aslan Ailem
08:30 Böyle Bitmesin
09:30 İyi Fikir
10:45 Diriliş Ertuğrul
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
13:45 Ailenin Yeni Üyesi
14:45 Sağlıklı Mutfak
14:55 Yeni Hayat
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
17:00 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Hastane İstanbul-Korona
20:00 Seksenler
20:40 Hayat Kurtaranlar
20:40 Acil Durum Hastanesi
21:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayın
22:30 Acil Durum Hastanesi
23:30 Zaman Matinesi
23:30 Hayat Kurtaranlar
23:45 Akıncı