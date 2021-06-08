08 Haziran 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

08 Haziran 2021 Eurosport Yayın Akışı
08.06.2021 06:42
08 Haziran 2021 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:15 Olimpiyat
02:45 Tenis
04:00 Bisiklet
05:30 Tenis
07:00 Bisiklet
08:00 Tenis
09:30 Bisiklet
10:30 Bisiklet
11:00 Olimpiyat
11:10 Tenis
12:00 Tenis
15:00 Tenis
18:00 Tenis
20:00 Tenis
21:55 Tenis
Son Dakika 23:55 Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı 23:31 Likya Yolu yürüyüşünde ölü bulunan adamın son paylaşımı ortaya çıktı: Yarısı tamamlandı 22:48 Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok 22:18 Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak 21:10 Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı