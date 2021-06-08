Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
04:30 Spor Artı
05:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 FIFA Magazin
12:55 TBMM-TV
17:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Gündem Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika