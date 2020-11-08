Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Maria ile Mustafa
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
02:30 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kediler ve Köpekler
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
11:50 Kuruluş Osman
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:25 Hercai
15:35 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Maria ile Mustafa
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Kasım 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika