08 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Sonu

00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

00:30 Süper Lig

01:00 Süper Lig Maç Sonu

01:00 Maç Saati

02:30 UEFA Avrupa Ligi

02:45 Maç Saati

04:00 Süper Lig Maç Sonu

04:15 Süper Lig

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

05:30 Maç Saati

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 UEFA Avrupa Ligi

08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

08:30 Maç Saati

09:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

09:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:30 UEFA Avrupa Ligi

12:00 Maç Saati

13:00 Futbolun Şehirleri

13:05 Maç Başlıyor

13:30 MKE Ankaragücü - Karagümrük

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Taraftar

14:15 Süper Lig

14:30 MKE Ankaragücü - Karagümrük

15:00 Maç Başlıyor

16:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

16:00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Devre Arası

16:45 Süper Lig

17:00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

17:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

17:45 Devre Arası

18:00 Süper Lig Maç Önü

18:00 Süper Lig

19:00 DG Sivasspor - Galatasaray

19:00 Fenerbahçe - İH Konyaspor

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:45 Devre Arası

19:45 Süper Lig

20:00 DG Sivasspor - Galatasaray

20:00 Fenerbahçe - İH Konyaspor

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

23:30 Gamer

23:30 Taraftar