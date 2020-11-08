08 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

08 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı
08.11.2020 06:42
08 Kasım 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Hekimoğlu
00:45 Bir Nefes Yeter
03:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
03:15 Müzik Arası
04:15 Küçük Ağa
05:00 Gelinim Mutfakta
06:30 Ankara'nın Dikmeni
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Çarkıfelek
16:30 Kung Fu Panda 2
16:30 Kung Fu Panda 3
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:45 Bir Nefes Yeter
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