08 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

08 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
08.11.2020 06:43
08 Kasım 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Payitaht Abdülhamid
02:10 Yer Çekimi
03:30 Fazlası Zarar
04:10 Seksenler
05:00 Nirvana Alevler İçinde
05:10 Türkan Hanım'ın Konağı
06:25 Nirvana Alevler İçinde
06:45 Böyle Bitmesin
09:10 Diriliş Ertuğrul
09:25 Uğurlugiller
10:10 Perihan Abla
11:15 Yedi Numara
11:50 Enine Boyuna
12:15 Tövbeler Olsun
13:00 Şefin Özel Konuğu
13:55 Gönül Dağı
15:35 Benim Adım Melek
16:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Tövbeler Olsun
23:45 Kalk Gidelim
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