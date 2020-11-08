08 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Payitaht Abdülhamid

02:10 Yer Çekimi

03:30 Fazlası Zarar

04:10 Seksenler

05:00 Nirvana Alevler İçinde

05:10 Türkan Hanım'ın Konağı

06:25 Nirvana Alevler İçinde

06:45 Böyle Bitmesin

09:10 Diriliş Ertuğrul

09:25 Uğurlugiller

10:10 Perihan Abla

11:15 Yedi Numara

11:50 Enine Boyuna

12:15 Tövbeler Olsun

13:00 Şefin Özel Konuğu

13:55 Gönül Dağı

15:35 Benim Adım Melek

16:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Tövbeler Olsun

23:45 Kalk Gidelim