Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Z Raporu
01:00 Beşiktaş - Trabzonspor
02:45 Ök Y. Malatyaspor - M. Başakşehir
04:30 FTA Antalyaspor - Altay
06:15 DG Sivasspor - G. Giresunspor
08:00 Göztepe - İH Konyaspor
08:30 Fenerbahçe - Y. Kayserispor
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Göztepe - İH Konyaspor
12:30 Fenerbahçe - Y. Kayserispor
13:00 Süper Hikayem
14:00 Futbolun Şehirleri
15:00 beIN Süper Lig
16:00 V. Karagümrük - Galatasaray
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Fenerbahçe - Y. Kayserispor
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika