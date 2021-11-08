Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 MKE Ankaragücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor
06:40 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Altınordu - Eyüpspor
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
10:10 Türkiye - Birleşik Krallık
10:40 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği
15:30 Spor Bülteni
15:55 Balıkesirspor - Adanaspor A.Ş.
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Balıkesirspor - Adanaspor A.Ş.
18:00 % 100 Futbol
18:55 Kocaelispor - Bursaspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Kocaelispor - Bursaspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika