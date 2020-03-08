08 Mart 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Zümrüdüanka
02:45 Temizlik Benim İşim
02:45 Aşk Yeniden
04:00 Kadın
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Zümrüdüanka
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Mucize Doktor
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 4N1K
13:30 Benden Söylemesi
15:00 Yasak Elma
15:30 Zümrüdüanka
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka
20:00 Savaşçı
23:45 Yasak Elma