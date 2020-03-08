08 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 08 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

08 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

9 dakika önce

08 Mart 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

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Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

01:00 Zalim İstanbul

02:45 Gelinim Mutfakta

03:30 Kuzey Güney

05:00 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

06:30 Akasya Durağı

07:00 Akasya Durağı

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:45 Magazin D Pazar

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Afili Aşk

14:00 Son Moda

15:00 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Hizmetçiler

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:45 Hizmetçiler

23:15 Hizmetçiler

Kanal D, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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