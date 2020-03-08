08 Mart 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Çukur
02:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
03:15 Zemheri
05:00 Kuaförüm Sensin
05:45 Cumartesi Sürprizi
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Oh Olsun
14:45 Ramo
14:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
20:00 Süt Kardeşler
21:45 Şekerpare
23:45 Ramo