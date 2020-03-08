08 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 08 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

08 Mart 2020 Star Yayın Akışı

9 dakika önce

08 Mart 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

08 Mart 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:30 Çember: 13. Adım

02:15 Abluka

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Hayalimdeki Gelinlik

04:10 Abluka

05:50 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:30 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Afacan Beşler 2

13:00 Güvercin

14:45 Sefirin Kızı

15:45 Babil

18:45 Star Haber

20:00 Pasifik Savaşı: İsyan

20:00 Güvercin

22:15 Pasifik Savaşı: İsyan

Sefirin Kızı Dizisi, Star, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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