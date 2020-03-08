08 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Sefirin Kızı
00:30 Çember: 13. Adım
02:15 Abluka
03:00 Sevdim Seni Bir Kere
04:00 Hayalimdeki Gelinlik
04:10 Abluka
05:50 Güzel Köylü
06:00 Güzel Köylü
07:30 Çilek Kokusu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:45 Afacan Beşler 2
13:00 Güvercin
14:45 Sefirin Kızı
15:45 Babil
18:45 Star Haber
20:00 Pasifik Savaşı: İsyan
20:00 Güvercin
22:15 Pasifik Savaşı: İsyan