08 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Zaman Matinesi
01:00 Şampiyon
01:30 Tutunamayanlar
03:00 Seksenler
03:30 Zaman Matinesi
03:50 1'de Bugün
04:00 Aileler Yarışıyor
04:30 Ömür Dediğin
05:00 Küçük Hanımefendi
05:30 Ömür Dediğin
06:00 Küçük Hanımefendi
06:20 Beni Böyle Sev
07:40 Beni Böyle Sev
08:45 1'de Bugün
08:55 Diriliş Ertuğrul
10:10 1'de Bugün
10:20 Tozkoparan
11:50 Enine Boyuna
11:55 Benim Adım Melek
13:15 Geçmişin Gölgesinde
13:45 1'de Bugün
13:55 Zaman Matinesi
14:55 Tutunamayanlar
15:50 1'de Bugün
16:00 Şampiyon
16:45 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Şampiyon