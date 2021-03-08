Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:45 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
11:00 Gamer
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Karagümrük - MKE Ankargücü
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Karagümrük - MKE Ankargücü
15:00 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Trabzonspor - A. Alanyaspor
16:00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir
16:45 Süper Lig
17:00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir
17:00 Trabzonspor - A. Alanyaspor
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Galatasaray - DG Sivasspor
19:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe
19:45 Süper Lig
20:00 Galatasaray - DG Sivasspor
20:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe
21:00 Süper Lig
23:00 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika