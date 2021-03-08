08 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

08 Mart 2021 Star Yayın Akışı

08.03.2021 06:42
08 Mart 2021 Star Yayın Akışı, System.String[]

08 Mart 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Hep Yek 2

00:30 Sefirin Kızı

02:30 Menajerimi Ara

03:20 Hababam Taburu

05:00 Türk Müziği

05:00 Benim Tatlı Yalanım

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

08:00 Afacan Beşler 2

09:45 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Seni Çok Bekledim

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

16:30 Söz

16:30 Seni Çok Bekledim

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı

08 Mart 2021 Star Yayın Akışı

Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 08 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu
Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu         
00:44
Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu         
00:13
TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı         
23:09
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı         
21:51
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu         
15:29
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü         
14:31
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada         
10:04
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım         
08:54
Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı         
01:32
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 06:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 08 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei