08 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Hep Yek 2

00:30 Sefirin Kızı

02:30 Menajerimi Ara

03:20 Hababam Taburu

05:00 Türk Müziği

05:00 Benim Tatlı Yalanım

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

08:00 Afacan Beşler 2

09:45 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Seni Çok Bekledim

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

16:30 Söz

16:30 Seni Çok Bekledim

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı