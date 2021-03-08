08 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Teşkilat

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Benim Adım Melek

03:00 Diriliş Ertuğrul

04:25 Işığın Prensesi

05:25 Yok Olmadan Keşfet

05:55 Seksenler

06:40 Böyle Bitmesin

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:40 Diriliş Ertuğrul

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şefin Özel Konuğu

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:05 Masumlar Apartmanı

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Teşkilat